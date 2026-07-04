When the Alabama Conservation Advisory Board met for its final time in 2026, it paid tribute to Chris Blankenship, commissioner of the Alabama Department of Conservation and Natural Resources (ADCNR), whose tenure will end with the Gov. Kay Ivey administration.
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