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2025 Indigo Snake Release with USFWS, ADCNR, USFS, and the Alabama Governor's Office.

 Billy Pope

When the Alabama Conservation Advisory Board met for its final time in 2026, it paid tribute to Chris Blankenship, commissioner of the Alabama Department of Conservation and Natural Resources (ADCNR), whose tenure will end with the Gov. Kay Ivey administration.

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ADCNR Commissioner Chris Blakenship at the Oak Mountain Campground ribbon-cutting. Photo by Billy Pope.

 

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