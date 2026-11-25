While many sports fans are ready to take a break this week to gather with friends and family to enjoy the Thanksgiving holiday, many others are descending on Orange Beach for some major sports events. First up is the Coastal Half Marathon, while the National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) men’s soccer national championship follows next week.
TRADE TURKEY FOR THE TRAIL
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