The Azalea Trail Run (ATR) celebrates 48 years of traversing the oak-lined streets of Mobile this Saturday. As always, it offers USA Track & Field-certified 10K and 5K race courses, plus a 2K fun run/walk.
All of these races start and finish near Mardi Gras Park. Water and comfort stations are provided along the courses.
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