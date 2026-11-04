When most people think of the Panini Senior Bowl, they picture the all-star football game featuring some of the best collegiate players in the nation. However, the staff is busy throughout the year.
According to its website, the nonprofit organization is consistently giving back to the community. Since arriving in the Port City in 1951, the Senior Bowl has donated almost $8 million to youth-related charities along the Gulf Coast.
kAm%96 =2E6DE @FE:?8 H2D 56=:G6C:?8 7@@E32== 6BF:A>6?E E@ t=36CE2[ q]r] #2:? 2?5 q=@F?E 9:89 D49@@=D] p>@?8 E96 :E6>D 5@?2E65 E@ E96 E62>D H6C6 D9@F=56C A25D[ A2?ED[ H6:89E C@@> 6BF:A>6?E[ E24<=:?8 5F>>:6D 2?5 3=@4<:?8 D=65D]k^Am
k9amqtwx}s %wt xstpk^9am
kAm{28?:2AA6 C624965 @FE E@ E96 $6?:@C q@H= DE277 E@ 5:D4FDD E9:D 86DEFC6]k^Am
kAm"i (92E H2D E96 :?DA:C2E:@? 7@C E96 6BF:A>6?E 5C@ADnk^Am
kAmpi $4@EE r@@A6C[ |@3:=6 pCED U2>Aj $A@CED pDD@4:2E:@? AC6D:56?Ei %96 :?DA:C2E:@? 369:?5 E96 6BF:A>6?E 5C@AD 42>6 7C@> D66:?8 2? @AA@CEF?:EJ E@ >2<6 2 >62?:?87F= 5:776C6?46 7@C AF3=:4 9:89 D49@@= 2E9=6E6D :? @FC 2C62]k^Am
kAm|2?J @7 E96D6 D49@@=D 92G6 =:>:E65 C6D@FC46D 2?5 7246 492==6?86D H96? :E 4@>6D E@ AFC492D:?8 E96 6BF:A>6?E E96:C 2E9=6E6D ?665] (6 H2?E E@ 96=A 3C:586 E92E 82A 3J AFEE:?8 BF2=:EJ 6BF:A>6?E 5:C64E=J :?E@ E96 92?5D @7 4@2496D 2?5 DEF56?E\2E9=6E6D H9@ 42? ECF=J 36?67:E 7C@> :E]k^Am
kAm"i w2G6 J@F 6G6C 366? :?G@=G65 :? 2?@E96C AC@;64E =:<6 E9:Dnk^Am
kAmpi sC6H u23:2?:49[ $6?:@C q@H= 6I64FE:G6 5:C64E@Ci }@[ x 92G6?’E 366? :?G@=G65 :? D@>6E9:?8 =:<6 E9:D 367@C6[ 3FE x C62==J 36=:6G6 :E’D :>A@CE2?E] $@>6 @7 E96D6 D49@@=D 2?5 2E9=6E:4 AC@8C2>D 92G6 =:>:E65 C6D@FC46D[ 2?5 36:?8 23=6 E@ AC@G:56 6BF:A>6?E H9:=6 2=D@ 8:G:?8 E96 2E9=6E6D 2 =:EE=6 6IEC2 6I4:E6>6?E 2?5 6?4@FC286>6?E 42? >2<6 2 >62?:?87F= 5:776C6?46]k^Am
kAm"i w@H H6C6 E96 D49@@=D 49@D6?nk^Am
kAmpi $4@EE r@@A6Ci (6 H@C< 5:C64E=J H:E9 9625 4@2496D 2E AF3=:4 4@F?EJ D49@@=D E9C@F89@FE |@3:=6 2?5 q2=5H:? 4@F?E:6D] ~FC 8@2= :D E@ 8:G6 324< E@ E96 D49@@=D 2?5 2E9=6E:4 AC@8C2>D E92E ?665 :E >@DE 3J AC@G:5:?8 6BF:A>6?E 2?5 C6D@FC46D E96J >2J ?@E @E96CH:D6 92G6 2446DD E@]k^Am
kAm"i x <?@H E96 $6?:@C q@H= :D :?G@=G65 H:E9 >2?J @E96C 4@>>F?:EJ 6G6?ED] (@F=5 J@F =:<6 E@ 5:D4FDD D@>6 @7 E9@D6nk^Am
kAmpi |@==J |:55=6E@?[ 5:C64E@C @7 !F3=:4 #6=2E:@?D U2>Aj r@>>F?:EJ ~FEC6249i %96 8@2= @7 E96 $6?:@C q@H= :D E@ 8:G6 324< E@ E96 4@>>F?:EJ H9:=6 :?G6DE:?8 :? E96 7FEFC6 =6256CD @7 @FC 4@>>F?:EJ E9C@F89 2E9=6E:4D[ 2?5 3J AC@G:5:?8 6IA6C:6?46D E92E 7@DE6C 492C24E6C 56G6=@A>6?E[ =6256CD9:A @AA@CEF?:E:6D[ E62>H@C<[ DA@CED>2?D9:A 2?5 AC@>@E6 65F42E:@?2= 25G2?46>6?E]k^Am
kAm(6 2C6 23=6 E@ 5@ D@ E9C@F89 @FC }u{ u=28 {628F6[ %FC<6J q@H=[ r@>>F?:EJ $6CG:46 s2J H96? H6 G:D:E 9@DA:E2=D 2?5 6=6>6?E2CJ D49@@=D[ 2?5 E9C@F89 A2CE?6CD9:AD H:E9 >2?J 492C:E23=6 @C82?:K2E:@?D 2?5 6G6?ED E9C@F89@FE E96 J62C]k^Am
kAm"i pD D@>6@?6 ?6H E@ |@3:=6 r@F?EJ[ H9J :D :E :>A@CE2?E 7@C E96 $6?:@C q@H= E@ 36 24E:G6 36D:56D E96 H66< @7 E96 82>6nk^Am
kAmpi sC6H u23:2?:49i pD D@>6@?6 ?6H E@ |@3:=6[ D66:?8 9@H :?G@=G65 E96 $6?:@C q@H= 92D 366? :? E96 4@>>F?:EJ :D C62==J :>AC6DD:G6[ 2?5 x’> AC@F5 E@ 92G6 E96 @AA@CEF?:EJ E@ 96=A 4@?E:?F6 3F:=5:?8 @? H92E H6’G6 366? 23=6 E@ 244@>A=:D9 96C6 D:?46 `hd`]k^Am
kAm%96 4@>>F?:EJ 6>3C246D E96 $6?:@C q@H=[ 2?5 H6 H2?E E@ 4@?E:?F6 6>3C24:?8 2?5 DFAA@CE:?8 E96 4@>>F?:EJ :? C6EFC?] (96E96C :E’D E9C@F89 6BF:A>6?E 5C@AD[ DFAA@CE:?8 =@42= D49@@=D @C D:>A=J 36:?8 AC6D6?E E9C@F89@FE E96 J62C[ x’> 6I4:E65 E@ 36 A2CE @7 2? @C82?:K2E:@? E92E F?56CDE2?5D @FC C6=2E:@?D9:A H:E9 |@3:=6 2?5 E96 DFCC@F?5:?8 4@>>F?:E:6D 8@6D 72C 36J@?5 E96 H66< @7 E96 82>6]k^Am
kAm"i xD E96C6 2?JE9:?8 6=D6 J@F H@F=5 =:<6 E@ 255nk^Am
kAmpi sC6H u23:2?:49i %96 |@3:=6^q2=5H:? pE9=6E:4 !2CE?6CD9:A W|qp!X[ A2EE6C?65 27E6C 2 9:89=J DF446DD7F= =@?8DE2?5:?8 AC@8C2> :? q:C>:?892>[ :D 2 ?@?AC@7:E @C82?:K2E:@? =2F?4965 F?56C E96 F>3C6==2 @7 E96 $6?:@C q@H= :? a_a` E@ AC@G:56 ?66565 C6D@FC46D 7@C F?56C7F?565 AF3=:4 D49@@=D :? |@3:=6 2?5 q2=5H:? 4@F?E:6D] |qp! =6256CD9:A H@C<D 4=@D6=J H:E9 =@42= 4@2496D E@ :56?E:7J DA64:7:4 6BF:A>6?E ?665D 7@C 6249 AC@8C2>[ C2?8:?8 7C@> A2?ED 2?5 ;6CD6JD E@ 3=@4<:?8 D=65D 2?5 G:56@ E649?@=@8J] p== C6D@FC46D 2C6 2==@42E65 5:C64E=J E@ E96 D49@@=’D 7@@E32== 2?5 2E9=6E:4D AC@8C2>D]k^Am
kAm%96 D64@?5 >:DD:@? @7 |qp! :D E@ AC@G:56 492C24E6C 2?5 =6256CD9:A 56G6=@A>6?E 7@C DEF56?E\2E9=6E6D] tG6CJ DF>>6C[ E62> =6256CD D6=64E65 3J |@3:=6 2?5 q2=5H:? r@F?EJ 9625 4@2496D A2CE:4:A2E6 :? 2 EH@\52J @G6C?:89E 42>A E92E 762EFC6D E62>\3F:=5:?8 D6DD:@?D[ =:76\D<:==D D6>:?2CD 2?5 8F6DE 2AA62C2?46D 3J 7@C>6C }u{ A=2J6CD 2?5 4@2496D]k^Am
kAm%96J 2C6 E96 ?6IE 86?6C2E:@? @7 @FC 8C62E DA@CE] k^Am
k9am{t% %wt u~~%qp{{ #~{{k^9am
kAm%:4<6ED 2C6 @? D2=6 7@C E96 fgE9 2??F2= !2?:?: $6?:@C q@H=] xE :D D6E 7@C `ib_ A]>] @? $2EFC52J[ y2?] b_[ 2E E96 &?:G6CD:EJ @7 $@FE9 p=232>2’D w2?4@4< (9:E?6J $E25:F>]k^Am
kAmq@H= @77:4:2=D ?@E65 E92E E96 82>6 92D =@?8 366? @?6 @7 |@3:=6’D D:8?2EFC6 EC25:E:@?D[ 2?5 :? C646?E J62CD[ E96 @G6C=2AA:?8 $6?:@C q@H= 2?5 |2C5: vC2D D62D@?D 92G6 3C@F89E 6G6? >@C6 6?6C8J 2?5 6I4:E6>6?E E@ E96 4:EJ] (:E9 G:D:E@CD 7C@> 24C@DD E96 4@F?ECJ 4@>:?8 E@ |@3:=6 7@C $6?:@C q@H= (66<[ H9:49 4@:?4:56D H:E9 |2C5: vC2D 46=63C2E:@?D[ E9:D J62C 4C62E6D 2 F?:BF6 |@3:=6 6IA6C:6?46 7@C A=2J6CD[ }u{ A6CD@??6=[ 72?D 2?5 G:D:E@CD 2=:<6]k^Am
kAmpD E96 }u{ 42=6?52C 92D 6G@=G65 :? C646?E J62CD[ $6?:@C q@H= (66< 92D :?4C62D:?8=J @G6C=2AA65 H:E9 |@3:=6’D |2C5: vC2D D62D@?[ H9:49 HC2AD FA @? u63] h] %@ AC@G:56 E96 36DE A@DD:3=6 6IA6C:6?46 7@C 3@E9 EC25:E:@?D[ E96 $6?:@C q@H= DF3>:EE65 2 7@C>2= C6BF6DE E@ E96 }u{ E@ >@G6 E96 a_af 82>6 @?6 H66< 62C=:6C @? E96 }u{ 42=6?52C] u@==@H:?8 2AAC@G2= 7C@> E96 =628F6 @77:46 2?5 4@==23@C2E:@? H:E9 4:EJ 2?5 4@F?EJ =6256CD[ E96 ~2< ':6H vC@FA 2?5 =@42= 9@E6=D[ E96 a_af 82>6 H2D >@G65 FA]k^Am
kAm%96 62C=:6C 52E6 2=D@ 3C:?8D 2?@E96C 6I4:E:?8 56G6=@A>6?E 7@C a_af] u@C E96 7:CDE E:>6 D:?46 a_aa[ E96 }u{ H:== AC@G:56 EH@ 7F== 4@249:?8 DE277D E@ 4@249 E96 $6?:@C q@H=’D }2E:@?2= 2?5 p>6C:42? E62>D] %96 A2CE:4:A2E:?8 }u{ E62>D H:== 36 2??@F?465 AC:@C E@ 82>6 H66<]k^Am
kAm“%96 $6?:@C q@H= :D ECF=J E96 7:CDE DE286 @7 E96 }u{ 5C27E AC@46DD[ 2?5 H:E9 C6AC6D6?E2E:@? 7C@> 2== ba }u{ E62>D[ :E’D E96 A6C764E @AA@CEF?:EJ 7@C E96 36DE 4@==686 A=2J6CD :? E96 4@F?ECJ E@ D9@H42D6 E96:C E2=6?E C:89E 96C6 :? |@3:=6[” $6?:@C q@H= tI64FE:G6 s:C64E@C sC6H u23:2?:49 D2:5] “qC:?8:?8 324< EH@ 7F== }u{ 4@249:?8 DE277D 7@C E96 7:CDE E:>6 D:?46 a_aa H:== @?=J 6=6G2E6 E96 6IA6C:6?46 7@C @FC A=2J6CD[ 4@2496D 2?5 72?D]”k^Am
kAm%:4<6ED DE2CE 2E S`d] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^D6?:@C3@H=]4@>QmD6?:@C3@H=]4@>k^2m @C 42== ad`\ce`\`gfa]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.