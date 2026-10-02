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Billy Pope

The Alabama Department of Conservation and Natural Resources (ADCNR) has announced hunting and fishing licenses for the 2026-27 seasons are now available for purchase through a new, updated system.

As stated in a news release from ADCNR’s David Rainer, the My Outdoor Alabama system will be available by going directly to myoutdooralabama.com to start the license-buying process, including logging into your account or creating a new account. Guides on how to log in and create new accounts are available on that page.

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To contact Mark, email sports@lagniappemobile.com

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