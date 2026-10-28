Tyler and Megan Davis have captured numerous Strongman championships around the world. To help promote the sport, they are hosting the second annual “Strongman Showdown at The Grounds” competition taking place Saturday during the Greater Gulf State Fair (1035 Cody Road North in Mobile).
“For the show we put on at the fairgrounds, I have a guy who is 57 years old,” Tyler said. “He competed last year, and he is doing it again this year. He has a message about staying strong as you age.”
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