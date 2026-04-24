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The Dauphin Island Race is one of the most renowned regattas, not only on Mobile Bay but also along the northern Gulf Coast. The 66th annual competition is set for Saturday, with the Buccaneer Yacht Club (BYC) serving as hosts.

Last year’s overall winner was the Olson 40 named White Trash. Lagniappe recounted the story of owner Greg Smith, who went on to donate the vessel to Skeleton Crew Adventures, which is an organization for veterans that provides adventure therapy (tinyurl.com/3p4efebu). For the full 2025 results, visit mobileyachtclub.com/regatta/lHYQzZ7nm7/results.

Download PDF DI-Race-Poster-2026
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To contact Mark, email sports@lagniappemobile.com

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