College sports

University of Mobile AD Sally Shouppe

 Photo courtesy of the University of Mobile

University of Mobile athletics director Sally Shouppe has announced her retirement. Shouppe served UMobile as athletics director the past five years but has worked at the school for 20 years, arriving in 2007 as an administrative assistant.

Her final day on the job is scheduled for the end of the current academic year in May.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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