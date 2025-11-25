College volleyball

The University of Mobile volleyball team won its first match in the NAIA national tournament

 Photo courtesy of University of Mobile Athletics

The University of Mobile Rams volleyball team won its first-round match in the National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) national tournament Monday night. The Rams, playing in Indianapolis, Ind., defeated Marion, Ind., 3-1 (25-23, 25-21, 19-25, 28-26) to open the tournament.

The win sends Mobile to Sioux City, Iowa, where the remainder of the national tournament will be played. The Rams have been placed in Pool E in the pool portion of the tournament. They will play Corban, Ore., University at 10 a.m. on Wednesday, Dec. 3, then play Missouri Baptist at 10 a.m. on Thursday, Dec. 4.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

