College basketball

UMobile's Oliver Doyle takes a shot against Stillman

 Photo courtesy of UMobile Athletics

The University of Mobile ran its season record to 4-1 Tuesday night with a 65-56 victory over Stillman College at Pharr Gymnasium on the Rams’ campus. It marked the second straight win for Darnell Archey’s team.

The Rams led just 28-27 at halftime, but took charge in the second half, distancing themselves from Stillman.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

