University of Mobile Athletics

J.C. Romero

 File photo

The University of Mobile will induct three into the school’s Athletic Hall of Fame on April 21. The Class of 2026 inductees include baseball’s J.C. Romero, women’s basketball’s Crystal Coston and former sports information director Matthew Hicks.

The induction ceremony will begin at 6 p.m. and be held at the school’s Lonnie and Lynne Burnett Event Center. Tickets are priced at $45 per person and can be purchased at https://universityofmobile.givevirtuous.org/donate/2026-athletic-hall-of-fame-tickets.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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