Prep football

UMS-Wright QB Max Fowler

 Photo by Scott Donaldson

The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) football playoffs have arrived and once again UMS-Wright and Andalusia find themselves matched against each other.

The two teams meet Friday night at 7 p.m. in Andalusia in the first round of the Class 5A playoffs. UMS carries a 6-4 overall record in Sam Williams’ first season as the Bulldogs’ head coach. They were 5-2 against Region 1 opponents and earned the No. 3 seeding. Andalusia is 7-3 overall and finished with a 5-1 region record that tied it with Montgomery Catholic but gave it a No. 2 seeding.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In