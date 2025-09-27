Prep football

Fairhope’s Fisher Southall makes a diving catch for a touchdown 

 Photo by Mike Kittrell

As though a 100-0 game — yes, it is an actual score — isn’t crazy enough for one prep football night along the Gulf Coast area, how about some upsets?

Say hello to UMS-Wright and the Bulldogs’ first-year head coach Sam Williams. The team traveled to previously unbeaten T.R. Miller and picked up a 29-6 victory. And there’s Fairhope, which won its fifth-straight game by knocking off what had been a red-hot Theodore team on the road, 31-7. Another? Robertsdale won its third game of the year, moving to 3-3 on the season, by defeating Orange Beach 22-18 at home. The Bears have won four games in a season only three times since the 2001 season, their last winning season. Every other season they have won three games or less, going winless four times in that timeframe.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In