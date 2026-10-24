Prep football

UMS-Wright players celebrate win over McGill-Toolen

 Photo by Tommy Hicks

Facing fourth down and one yard to go for a first down, UMS-Wright quarterback Max Fowler knew he needed to make a play. And so he did.

With the scoreboard clock showed just more than a minute left to play and he Bulldogs leading by three points. A first down would allow UMS the opportunity to simply run the remaining time off the clock for the win, while a McGill defensive stop would give the Yellow Jackets’ offense a chance to tie or win the game.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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