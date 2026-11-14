AHSAA football playoffs

UMS-Wright players celebrate win over rival St.Paul's

 Photo by Tommy Hicks

Just when it appeared St. Paul’s had gained the game’s momentum, UMS-Wright responded with a scoring spree Friday night in an AHSAA Private Class AA quarterfinal playoff game on the Bulldogs’ home field.

The Saints flipped a four-point halftime deficit into a three-point lead midway through the third quarter. But the lead and grasp of the game’s momentum wouldn’t stay in the Saints’ possession long. UMS answered with touchdown to retake the lead, scoring the first seven points of a 23-point run that gave the Bulldogs a 37-17 victory.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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