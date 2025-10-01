Prep football

UMS-Wright is this week's Lagniappe Team of the Week

 By Tommy Hicks

The UMS-Wright Bulldogs visited T.R. Miller last Friday night with the Tigers boasting a No. 3 ranking in the Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 3A poll and an unblemished record. UMS jumped out to a quick lead and held it throughout, producing a 29-6 win.

The victory earned the Bulldogs the Lagniappe Team of the Week award, which is sponsored by the Mobile County Sheriff’s Office (MCSO).

