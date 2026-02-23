Prep football

Terry Curtis

 Photo by Tommy Hicks

Former UMS-Wright head football coach and athletics director Terry Curtis underwent successful open-heart surgery earlier this month and is back home recovering following an 11-day hospital stay.

Curtis, 75, who had a heart attack in his mid-30s, experienced difficulties with his defibrillator and checked in with his doctor. A cardiac catheterization revealed blockage, which was removed. Curtis’ heart also required more work in an effort to rejuvenate its regular rhythm.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In