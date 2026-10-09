The football coaching handbook in such cases is clear. Run three plays, keep the ball in the middle of the field, try to get closer to the end zone, then kick a field goal for the win.
UMS-Wright head coach Sam Williams ignored the handbook.
kAmt?E6C:?8 E96 D64@?5 @G6CE:>6 A6C:@5 282:?DE |@?E8@>6CJ r2E9@=:4 %9FCD52J ?:89E[ E96 qF==5@8D’ %9@>2D s6=@?8 :?E6C46AE65 2 A2DD :? E96 6?5 K@?6[ 8:G:?8 E96 32== 324< E@ &|$ 27E6C 3@E9 E62>D 925 <:4<65 7:6=5 8@2=D :? E96 7:CDE @G6CE:>6 A6C:@5] p== &|$ 925 E@ 5@ H2D <:4< 2 7:6=5 8@2= 7@C E96 H:?] (:==:2>D 925 2?@E96C :562]k^Am
kAm~? E96 7:CDE A=2J 7@==@H:?8 E96 :?E6C46AE:@?[ BF2CE6C324< |2I u@H=6C E@DD65 2 A2DD E@ #:492C5 $4@EE :? E96 6?5 K@?6] $4@EE 362E E96 |@?E8@>6CJ r2E9@=:4 5676?56C 7@C E96 32== 7@C 2 E@F495@H? 2?5 2 bb\af G:4E@CJ :? E96 !C:G2E6 r=2DD pp[ #68:@? ` >2E49FA]k^Am
kAm$@ H9J E96 A2DDnk^Am
kAm“|2?[ J@F ;FDE 5@?VE H2?E E@ ECFDE 2 7:6=5 8@2=][” (:==:2>D D2:5] “x >62?[ H6 A=2J65 H6== 2== ?:89E] (6 925 2 325 =:EE=6 E9C66\5C:G6 DEC6E49 E96C6 E@ DE2CE E96 E9:C5] qFE 2== :? 2== H6 925 2 A=2J x 76=E C62==J 8@@5 23@FE] %96J 925 ;F>A65 @FE EH@ @C E9C66 E:>6D[ 6G6? 2E E96 6?5 @7 92=7] p?5 D@[ H6 925 @FC 36DE 8FJ 5@H? E96C6 @? 2 D9@E H6 =:<65] … v6E E96 32== E@ J@FC 36DE 8FJ] #:492C5VD 366? C62==J 8@@5 7@C FD 2== J62C] |@G65 9:> @FE E@ D=@E C646:G6C[ 2?5 E92EVD 366? C62==J 8@@5 7@C 9:>]”k^Am
kAm$4@EE[ H9@ 925 EH@ D4@C6D @? E96 ?:89E[ D2:5 96 H2D 9@A:?8 (:==:2>D H@F=5 42== 9:D ?F>36C @? E96 qF==5@8D’ A@DD6DD:@?]k^Am
kAm“x H2D @? >J <?66D AC2J:?8 7@C E92E =2DE A=2J C:89E 367@C6 x C2? @FE @? E96 7:6=5[” $4@EE D2:5] “x <?6H x H2D 8@??2 >2<6 2 A=2J] |J BF2CE6C324< ECFDED >6] … xEVD 2 DA64:2= >@>6?E] xE ;FDE D9@H65 9@H >F49 4@249 (:==:2>D ECFDE65 >6 2?5 96 ECFDED E96 BF2CE6C324<] x ECFDE 6G6CJ3@5J[ 3FE 96 76=E =:<6 x H2D E96 36DE @?6 E@ CF? E92E A=2J 2?5 H6 8@E :E 5@?6]k^Am
kAm“x D2H E96:C 4@2496D H6C6 ?@E 6IA64E:?8 E92E H96? x EFC?65 2C@F?5] x >62?[ E96J =@@<65 D9@4<65] tG6CJ3@5J =@@<65 D9@4<65] p== E96 A=2J6CD =@@< D9@4<65] qFE H6 5:5 :E 2?5 E96J 5:5?VE 6IA64E :E] %92E H2D E96 A6C764E E:>6 E@ 42== E92E A=2J]”k^Am
kAmx?5665 :E H2D]k^Am
kAm“(6 42==65 :E @? E96 D:56=:?6[” u@H=6C D2:5] “r@249 D2:5[ :7 J@F 5@ H92E J@FVC6 4@24965 E@ 5@ 2?5 J@F 5@ J@FC ;@3[ 96VD 8@:?8 E@ H2=<] p?5 :E 6?565 FA 92AA6?:?8]”k^Am
kAm&|$ H2D E96 7:CDE E@ D4@C6[ 86EE:?8 2 7:6=5 8@2= 7C@> s@?2=5 &CBF92CE H:E9 ;FDE af D64@?5D =67E :? E96 7:CDE BF2CE6C] |2EE96H (2CC6? E96? C64@G6C65 2 r2E9@=:4 7F>3=6 2?5 E96 qF==5@8D A2C=2J65 E92E :?E@ 2 `_\_ =625 @? 2 u@H=6C a\J2C5 CF?]k^Am
kAmr2E9@=:4 D4@C65 2 E@F495@H? E@ E:89E6? E96 D4@C:?8 82A 3FE E96 qF==5@8D C6DA@?565 3J 255:?8 EH@ E@F495@H?D — 2 ad\J2C5 CF? 3J $4@EE 2?5 2 c\J2C5 A2DD 7C@> u@H=6C E@ %:>@E9J s2G:D@? H:E9 ;FDE f]b D64@?5D =67E :? E96 92=7 7@==@H:?8 2 |24< z62E@? :?E6C46AE:@? — E92E 82G6 &|$ 2 ac\f 92=7E:>6 =625]k^Am
kAm%96 qF==5@8D’ @776?D6 D=@H65 E@ 2 92=E :? E96 D64@?5 92=7] xE 244@F?E65 7@C >:?FD\g E@E2= J2C5D @? :ED 7:CDE 7@FC A@DD6DD:@?D @7 E96 92=7] x? E96 >62?E:>6[ r2E9@=:4 D4@C65 `f F?2?DH6C65 A@:?ED E@ E:6 E96 82>6 ac\2==[ E96 =2DE @7 E9@D6 D4@C6D 36:?8 2 c`\J2C5 7:6=5 8@2= H:E9 dibc E@ A=2J]k^Am
kAmq@E9 E62>D <:4<65 af\J2C5 7:6=5 8@2=D :? E96 7:CDE @G6CE:>6 A6C:@5 E92E D2H &|$ 8@ @? @776?D6 7:CDE] x? E96 D64@?5 @G6CE:>6 r2E9@=:4 H2D @? @776?D6 7:CDE 2?5 H96? E96 z?:89ED 5:5?’E D4@C6 G:2 E96 :?E6C46AE:@? @? 2 E9:C5\5@H? A=2J[ :E @A6?65 E96 5@@C 7@C E96 qF==5@8D’ DFCAC:D6 A=2J\42== 7@C E96 H:?]k^Am
kAm&|$ :D ?@H e\` @G6C2== 2?5 d\` :? C68:@? A=2J] r2E9@=:4 76== E@ d\b 2?5 c\`] %96 qF==5@8D 2C6 E:65 7@C 7:CDE A=246 :? E96 C68:@? H:E9 4C@DDE@H? C:G2= |4v:==\%@@=6?] r2E9@=:4 :D 2=@?6 :? E9:C5 A=246]k^Am
kAm%96 qF==5@8D ?@H AC6A2C6 7@C E96:C 2??F2= “q2EE=6 @7 ~=5 $96== #@25” C:G2=CJ 282:?DE $E] !2F=’D] %96 82>6 :D D=2E65 uC:52J 2E $E] !2F=’D 2?5 H:== 36 7@==@H65 @? ~4E] ab 3J 2 G:D:E E@ |4v:==\%@@=6? H9:49 4@F=5 36 7@C E96 E@A D665:?8 7C@> E96 C68:@? :? E96 DE2E6 A=2J@77D] r2E9@=:4 6?E6CE2:?D |4v:== :? |@?E8@>6CJ ?6IE uC:52J ?:89E]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.