Prep football

MGM head coach Zach Golson

 Photo by Scott Donaldson

Mary G. Montgomery (MGM) football head coach Zach Golson has been placed on an administrative leave of absence by the school. Golson confirmed the action in a telephone interview with Lagniappe Monday afternoon.

Golson said he could not comment on the reason for the action at this time. Numerous news report suggest the leave is the result of a possible recruiting violations of Alabama High School Athletic Association (AHSAA) rules. The AHSAA is investigating the issue.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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