USSU athletics

It was jointly announced Tuesday the United States Sports University (USSU) was unanimously approved for full membership in the Southern States Athletic Conference (SSAC) beginning on July 1, 2027. The USSU membership was approved by the SSAC Board of Presidents. The move marks another milestone in USSU’s athletic history.

USSU currently fields four men’s sports and five women’s sports. The men’s lineup includes baseball, soccer, cross country and track and field, while the women’s roster of sports includes cross country, soccer, softball, track and field and volleyball.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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