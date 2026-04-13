USSU athletics

The United States Sports University (USSU) announced Monday it has been accepted into the National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) as a full member, effective July 1, 2026. USSU received approval from the NAIA Council of Presidents (COP) to join the association.

USSU began competition in intercollegiate athletics in 2024, recruiting more than 150 student-athletes and fielding nine varsity teams.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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