Auburn football

Auburn head coach Alex Golesh

 Photo courtesy of Auburn Athletics

New Auburn head coach Alex Golesh took a pause on a recruiting trip to drop by the America team practice for the Panini Senior Bowl Wednesday afternoon at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium.

Golesh, who visited with former Auburn players on the American team — DE Keyron Crawford and OL Jeremiah Wright — took some time during the visit to speak with members of the media about his early days as the Tigers’ new head coach and what might be ahead.

