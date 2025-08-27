Prep football
Photo by Tommy Hicks

The Vigor Wolves, fresh off their win over Blount in the “Battle of Prichard” at Ladd-Peebles Stadium last Saturday night, has moved up one spot to the top ranking in the Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 5A prep football poll.

The Wolves were ranked No. 2 in the ASWA preseason poll behind Moody. Vigor took over the top spot when Moody lost its season-opener and fell to No. 4 in this week’s poll.

