Prep football

Vigor signees (left to right): Sammy Dunn, Dylan Jackson, Joseph Yow, Gerritt Holcombe, Collin Stabler

 Photo by Tommy Hicks

Five members of Vigor’s 2025 football team were honored Wednesday with a signing day ceremony at the school’s auditorium, which was filled with fellow students, teachers, family members and friends … and even the band.

The players taking the stage included quarterback Sammy Dunn, wide receiver Dylan Jackson, offensive lineman Joseph Yow, defensive back-wide receiver Collin Stabler and wide receiver Gerritt Holcombe. Dunn and Jackson signed scholarship offers in December, but because they were traveling for the Class 5A state championship game, did not get to take part in the signing ceremony at that time.

