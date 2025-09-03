Prep football
Photo by Tommy Hicks

Vigor, coming off a 61-14 victory at Tuscaloosa County last Friday, remains the top-ranked team in the Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 5A prep football poll this week. But the Wolves, 2-0, have a familiar foe close behind. Williamson, which opened its season with a 42-0 victory over Wayne County, Miss., at the Lions’ new on-campus stadium, is ranked No. 3 in Class 5A. The teams are slated to meet Oct. 17 at Williamson.

In all, 10 teams from the Lagniappe coverage area are ranked or received votes in this week’s poll.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

