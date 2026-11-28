The much-anticipated rematch between Mobile rivals Vigor and Williamson in Friday night’s Class 4A football state semifinal at Ladd-Peebles Stadium did not live up to its billing. Instead of a close, back-and-forth game the matchup was a one-sided affair.
Vigor grabbed the momentum and the lead from the get-go and never released its grip in topping the Lions 30-7. The victory sends the Wolves to the state championship game against unbeaten Scottsboro Thursday at 7 p.m. at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium.
kAmxE >2C<D E96 D64@?5 DEC2:89E J62C ':8@C 92D A=2J65 7@C 2 DE2E6 E:E=6[ 92G:?8 56762E65 (:==:2>D@? :? 2 r=2DD dp DE2E6 D6>:7:?2= 82>6 =2DE D62D@? E@ 25G2?46 E@ E96 E:E=6 82>6 H96C6 :E =@DE E@ |@@5J ad\_] %96 (@=G6D H@? E96 cp DE2E6 492>A:@?D9:A 324< :? a_a`]k^Am
kAmuC:52J ?:89E[ ':8@C D4@C65 @? :ED 7:CDE A=2J 7C@> D4C:>>286[ 2 ca\J2C5 A2DD 7C@> p?E9@?J v:== E@ 2 H:56 @A6? y9: qC@H?[ 2?5 ?6G6C E@@< :ED 7@@E @77 E96 2446=6C2E@C[ =625:?8 aa\_ 2E 92=7E:>6[ C6EFC?:?8 E96 @A6?:?8 <:4<@77 @7 E96 D64@?5 92=7 f_ J2C5D 7@C 2 b_\_ =625 2?5 ?@E 8:G:?8 FA 2 D4@C6 F?E:= E96 fibf >2C< @7 E96 7:?2= A6C:@5]k^Am
kAm(96? E96 EH@ E62>D >6E :? E96 C68F=2C D62D@? ':8@C H@? `a\_]k^Am
kAm“pE E9:D A@:?E :? E96 D62D@?[ :7 J@F 5@?VE 4@>6 @FE =:<6 J@F H2?E :E 2==[ E96? J@F H@?VE 25G2?46 :? E96 A=2J@77D[ 6DA64:2==J A=2J:?8 282:?DE 2 8C62E E62> =:<6 (:==:2>D@?[” ':8@C 9625 4@249 #6?2C5@ y24<D@? D2:5] “W(:==:2>D@? 9625X 4@249 Wp?E@?:@Xr@=6>2?[ J@F H2?E E@ 86E 2 4@?D:DE6?E AC@5F4E 2?J E:>6 J@FVC6 A=2J:?8 282:?DE 2 E62> E92E 96 4@2496D] x H2D G6CJ AC@F5 E@ 36 2 A2CE @7 E96 82>6[ 92G:?8 EH@ |@3:=6 r@F?EJ D49@@=D[ <?@H:?8 E92E @?6 @7 FD H@F=5 C6AC6D6?E E96 5:DEC:4E :? E96 DE2E6 492>A:@?D9:A]”k^Am
kAmy24<D@? D2:5 9:D E62> 925 2 8C62E H66< @7 AC6A2C2E:@? 7@C uC:52J’D 82>6 2?5 E92E D9@H65 :ED6=7 @? E96 7:6=5] }@H 96 6IA64ED E@ 92G6 2?@E96C DEC@?8 76H 52JD @7 AC6A2C2E:@? 2D 9:D E62> 86ED C625J E@ 7246 `c\_ $4@EED3@C@ 7@C E96 cp 492>A:@?D9:A]k^Am
kAm“xE >62?D 2 =@E[” y24<D@? D2:5 @7 86EE:?8 324< E@ E96 E:E=6 82>6] “%92EVD E96 C62D@? x E@@< E96 ':8@C ;@3] x F?56CDE2?5 E96 AC6DDFC6 E92E 4@>6D H:E9 :E] (96? J@F E2<6 2 ;@3 2E ':8@C J@FVC6 4@>A6E:?8 7@C DE2E6 492>A:@?D9:AD @C ?@E9:?8 2E 2==] %92EVD E96 6IA64E2E:@? @7 E96 4@>>F?:EJ] x E92?< v@5 E92E 27E6C a_ J62CD @7 D6CG:46 2D 2? 2DD:DE2?E[ xVG6 366? 3=6DD65 6?@F89 E@ 42CCJ @? E92E EC25:E:@? @7 E2<:?8 2 AC@8C2> E@ E96 DE2E6 492>A:@?D9:A]”k^Am
kAm(92E 5:5 =2DE D62D@?’D E:E=6 82>6 2AA62C2?46 E6249 9:>nk^Am
kAm“(6 =62C?65 E92E H6VG6 8@E E@ 7:?:D9[” y24<D@? D2:5] “(6 H6C6?VE G6CJ A9JD:42= =2DE J62C[ 2?5 D@ H6 <:?5 @7 C63C2?565 @FCD6=G6D 2D 2 AC@8C2>[ 8@E 324< E@ E96 ':8@C H2J[ H9:49 :D A9JD:42= 7@@E32==[ D@ E92E H6 4@F=5 DE2?5 282:?DE 2?J3@5J @? 2?J uC:52J ?:89E] %92E DE2CE65 H:E9 @FC DEC6?8E9 AC@8C2> E9:D @77D62D@?[ 2?5 D@ xV> 6I4:E65 E@ D66 FD @? E96 3:886DE DE286 ?6IE H66<]”k^Am
kAmp7E6C E96 v:==\E@\qC@H? %s A2DD E92E 42>6 @? E96 7:CDE A=2J 7C@> D4C:>>286 27E6C 2 y@9? tCG:? C64@G6CJ @7 2 (:==:2>D@? 7F>3=6[ E96 (@=G6D A:4<65 FA 2 D276EJ H96? (:==:2>D@? >:D92?5=65 2 AF?E 2C@F?5 :ED @H? `d J2C5 =:?6 2?5 :?DE625 @7 ECJ:?8 E@ 7:6=5 :E <:4<65 :E @FE @7 E96 324< @7 E96 6?5 K@?6] q67@C6 E96 BF2CE6C H2D 4@>A=6E6 qC@H? D4@C65 282:?[ E9:D E:>6 @? 2 c\J2C5 CF? 2?5 2 72<6 A@:?E\27E6C <:4< H2D EFC?65 :?E@ 2 A2DD 4@>A=6E:@? 7@C 2 EH@\A@:?E 4@?G6CD:@? 2?5 2 `e\_ =625] %96 (@=G6D 3F>A65 :ED 25G2?E286 E@ aa\_ H96? z6=E@? p866 E@@< 2 5:C64E D?2A 2?5 C2? FA E96 >:55=6 7@C 7@FC J2C5D 2?5 2 E@F495@H?]k^Am
kAm+J<2C:@FD (:=D@? 7:6=565 E96 <:4<@77 E@ DE2CE E96 E9:C5 BF2CE6C 2?5 >2?6FG6C65 A2DE H@F=5\36 (:==:2>D@? E24<=6CD[ 7:?5:?8 E96 C:89E D:56=:?6 2?5 C24:?8 f_ J2C5D 7@C 2 E@F495@H?] p EH@\A@:?E 4@?G6CD:@? >256 :E b_\_]k^Am
kAm(:==:2>D@?’D =@?6 D4@C6 42>6 :? E96 7@FCE9 BF2CE6C H96? y@C52? y24<D@? D4@C65 @? 2 ah\J2C5 CF?]k^Am
kAm“(6 <?@H H9@ H6 2C6[” ':8@C 6586 CFD96C y232CC:FD v2CC@C D2:5] “(6 ;FDE 7@==@H65 E96 82>6 A=2? 2?5 H6?E @FE 2?5 A=2J65 32== 2?5 ;FDE 7@==@H65 E9C@F89] %92EVD H92E H6 5:5 E@?:89E] … yFDE 92G:?8 E96 72DE DE2CE >:?5D6E[ 4@>:?8 @FE 72DE[ H6 <?6H H6 5:5?’E 92G6 >F49 E:>6 WE@ 6DE23=:D9 @FCD6=G6DX E@ A=2J H:E9 (:==:2>D@?[ H9:49 :D 2 8C62E E62>] $@ H6 ;FDE 42>6 @FE H:E9 @FC 7@@E @? E96:C ?64<D 2?5 H6 5:5 E92E E96 H9@=6 82>6]”k^Am
kAm':8@C 42CC:6D 2 `a\a C64@C5 :?E@ %9FCD52J’D E:E=6 82>6] %96 (@=G6D H:== 92G6 A=2J65 6G6CJ @?6 @7 E96:C A=2J@77 82>6D :? E96 |@3:=6 2C62[ E96 7:CDE E9C66 @? E96:C 9@>6 7:6=5[ E96 (:==:2>D@? 82>6 2E {255\!663=6D $E25:F> 2?5 E96 E:E=6 82>6 2E w2?4@4<\(9:E?6J $E25:F> @? E96 $@FE9 p=232>2 42>AFD]k^Am
kAm(:==:2>D@?’D D62D@? 6?5D H:E9 2 `_\a C64@C5[ 3@E9 =@DD6D 4@>:?8 282:?DE ':8@C] r@=6>2? 4@?8C2EF=2E65 ':8@C @? :ED A=2J uC:52J ?:89E 2?5 H:D965 E96 (@=G6D =F4< :? E96 E:E=6 82>6]k^Am
kAm“w2ED @77 E@ E96>] %96J 42>6 @FE 2?5 E96J A=2J65 =:<6 E96J H2?E65 E@ H:?[” r@=6>2? D2:5] “%96J 4@?EC@==65 E96 82>6[ E96 H9@=6 82>6] (6 >256 2 =@E @7 >:DE2<6D[ 2 =@E @7 A6?2=E:6D[ 2?5 J@F 42?VE >2<6 E9@D6 >:DE2<6D :? E96D6 EJA6 @7 32== 82>6D] $@ E96J <:4<65 @FC 3FEE[ xV> 8@:?8 E@ 36 9@?6DE]k^Am
kAm“qFE H92E x 5@ 25>:C6 :D E96 7:89E @FE @7 >J 3@JD] x’G6 8@E 2 J@F?8 E62>[ D@ H6 H:== 36 324<] qFE @3G:@FD=J[ x 92G6 E@ 8@ 5@ D@>6 D@F= D62C49:?8 2?5 7:8FC6 @FE H92E x ?665 E@ 5@ 36EE6C E@ 86E @G6C E96 9F>A] #:89E ?@H H6 42?VE 86E @G6C E96 9F>A]”k^Am
kAmpE 92=7E:>6[ r@=6>2? E@=5 9:D E62> E@ “8@ @FE 2?5 7:89E[ :E’D 2 7@FC\BF2CE6C 82>6[” 3FE E96 <:4<@77 C6EFC? <6AE E96 >@>6?EF> :? ':8@C’D 4@C?6C]k^Am
kAm“%96J A=2J65 A9JD:42=] %96J A=2J65 2 8C62E 32== 82>6[” r@=6>2? D2:5 @7 ':8@C] “qFE x’G6 8@E E@ 8@ 324< E@ E96 5C2H:?8 3@2C5 2?5 D66 H92E x 42? 86E 36EE6C 2E]”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.