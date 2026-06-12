Prep football

Vigor's Jabarrius Garror set to sign with Texas

 Photo by Tommy Hicks

Vigor edge rusher Jabarrius Garror, one of the top Class of 2027 football recruits in the state and in the country at his position announced Friday he will sign with the Texas Longhorns.

Seated behind a table on the stage of the school’s auditorium and flanked by his parents, Garror selected Texas over his other three finalists — Auburn, Georgia and Florida State. The decision was announced as part of a live television broadcast on a CBS Sports College Football broadcast and in front of several family members, teammates and friends as well as local media members.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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