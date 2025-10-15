Prep football

Williamson’s Todrick Withers receives a handoff 

 Photo by Scott Donaldson

There are a few big games on this week’s prep football schedule in the Mobile County-Baldwin County area, especially with regional standings and playoff qualifications on the line. But none is bigger than the matchup of Vigor and Williamson, set Friday at Ladd-Peebles Stadium.

The game was moved to Ladd-Peebles in an effort to handle the anticipated crowd for the game that will feature Vigor, the No. 1-ranked team in the Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 5A poll, against No. 2-ranked Williamson.

