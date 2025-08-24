Prep football

Vigor quarterback Sammy Dunn celebrates his TD against Blount 

 Photo by Mike Kittrell

When they finally got on the field to play, the Vigor Wolves had the quick-strike ability to claim a 21-6 victory over Blount Saturday night in the “Battle of Prichard” rivalry matchup at Ladd-Peebles Stadium.

Three weather delays because of lightning strikes in the area led to a kickoff at 7:58 p.m. instead of the scheduled 7 p.m. Another 30-minute delay took place at 8:05 and the first touchdown was scored at 8:36 p.m., with 7:52 still left to play in the first period.

