South Alabama football

South Alabama's Devin Voisin makes catch against Tulane

Devin Voisin is in his seventh season with the South Alabama football program. As a true freshman for the 2019 season he played in 13 games and he played in 11 games in 2020. Because of COVID-19 concerns in 2020, the NCAA granted everyone who played that season an extra year of eligibility, so when Voisin returned for the 2021 season he was a redshirt sophomore, but played just four games, taking an actual redshirt season. That meant his 2022 season he was still a redshirt sophomore.

In 2023 he started the Jaguars’ first two games but was injured in the second game against Southeastern Louisiana. The knee injury was a season-ending injury. He returned in 2024 as a redshirt senior, playing in all 13 games but still not 100 percent healthy most of the season. He took the field this season as a graduate student, healthy and ready to go.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In