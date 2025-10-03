South Alabama football

South Alabama WR Devin Voisin

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

No one on the South Alabama roster has a better — and certainly not a longer — understanding of the “Battle for the Belt” rivalry with Troy than receiver Devin Voisin. In truth, no player on either roster has experienced as many games in the rivalry as the graduate student from Crestview, Fla.

Voisin, who arrived for the 2019 season as a true freshman, is in his seventh season with the Jaguars. He received extra seasons for COVID-19, a redshirt season and a medical redshirt season when he suffered a knee injury just two games into the 2023 season. All along the way he has collected first-hand experience in the rivalry.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In