The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) volleyball postseason gets underway this week with area tournaments, the first step toward chasing a state championship.
In the Mobile County-Baldwin County area there are nine area tournaments scheduled, the earliest beginning Monday, with the majority of the tournaments slated Tuesday. The Class 6A area tournaments are set for Thursday.
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