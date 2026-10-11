Prep volleyball

Spanish Fort celebrates winning a state title 

 File photo

The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) volleyball postseason gets underway this week with area tournaments, the first step toward chasing a state championship.

In the Mobile County-Baldwin County area there are nine area tournaments scheduled, the earliest beginning Monday, with the majority of the tournaments slated Tuesday. The Class 6A area tournaments are set for Thursday.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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