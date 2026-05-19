Walk or run? That is the decision being forced on a pair of local high school teams this week.
In the case of the Daphne softball team the choice is to walk, while the Faith Academy baseball team is choosing to run — the senior members of Daphne’s team will walk in the school’s graduation ceremony while the seniors on Faith’s team are choosing to continue their state championship run by skipping the school’s graduation ceremony.
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