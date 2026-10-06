Prep football
Photo by Tommy Hicks

Area high schools aren’t waiting around to see of Tropical Storm Nine in the Gulf becomes Hurricane Isaias, and if it becomes a hurricane if it will make landfall in the Mobile area or somewhere else between Louisiana and the Florida panhandle.

The threat has been enough to alter the football schedules of almost every game and, within another 24 hours, perhaps all 20 games involving teams from the Mobile County-Baldwin County area.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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