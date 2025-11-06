Prep basketball

Al Weeden (left), Corey LaBounty

 Photo courtesy of facebook

Al Weeden and Corey LaBounty have hit the broadcasting transfer portal. The two broadcasters, who spent the past 11 years offering play-by-play and color commentary for Mobile County Public School System TV (MCPSS TV) prep football games have left that job to join the Ballin Down South Sports Network.

Weeden and LaBounty will begin their new jobs tonight (Thursday, Nov. 6) with the broadcast of the LeFlore-Blount boys’ basketball game. They will return on Nov. 11 for the Murphy-Spanish Fort boys’ game, followed by the Alma Bryant-UMS-Wright girls’ game on Tuesday, Nov. 18.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

