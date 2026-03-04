Prep basketball

Wenonah, ranked No. 2 in the final Alabama Sports Writers Association (ASWA) boys’ Class 5A basketball poll, rolled past LeFlore 79-60 Wednesday night in an Alabama High School Athletic Association (AHSAA) state semifinal game at Legacy Arena of the Birmingham-Jefferson Civic Center.

The Rattlers were undone by a lack of scoring in the second and third periods of play. Wenonah held a 17-14 lead after the first period but jumped ahead 36-22 at halftime, LeFlore scoring just eight points in the second quarter. The third period was much of the same with the Rattlers being outscored 27-12 in the period, giving Wenonah a 63-35 lead heading into the fourth quarter, effectively deciding the matter.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In