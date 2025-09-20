Prep football
Photo by Tommy Hicks

Make no mistake about it, Class 5A No. 3-ranked Williamson is on a mission and the Lions took another step toward their ultimate prize Friday night with a 48-0 rout of rival B.C. Rain in what had been billed as a Region 1 showdown.

“Our goal is to win the state championship,” said senior quarterback Alvin Dinkins, who passed for 307 yards and a pair of touchdowns at Ladd-Peebles Stadium. “It’s a rivalry game, but we treat it like every other game. Just like we did the last opponent (a 57-5 blowout win at Citronelle). We didn’t prepare any different. We’re not satisfied.

