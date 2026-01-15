Prep basketball

Williamson’s Derek Godbolt dunks against UMS-Wright’s Max Fowler

 Photo by Mike Kittrell

The Williamson boys’ team remains the top-ranked team in this week’s Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 5A prep basketball poll. The Lions are the only team from the Lagniappe coverage area holding a No. 1 ranking and are one of seven boys’ teams either ranked or receiving votes in this week’s poll.

In the ASWA girls’ poll, 12 teams from the area are either ranked or received votes this week, including four teams in Class 7A.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

