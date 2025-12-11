Prep basketball

The Williamson boys’ basketball team is ranked No.1 in the latest Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 5A basketball poll, which was released Thursday. The Lions are the only team from the Lagniappe coverage area to hold a No. 1 ranking in this week’s boys’ and girls’ rankings.

Four area teams received votes in the Class 6A girls’ poll, with two of the teams earning Top 10 designations, while four Class 7A girls’ teams are ranked in the Top 10. In boys’ rankings, Class 6A features four teams receiving votes though only one is among the Top 10.

