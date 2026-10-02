Prep football

Williamson's Nathaniel Mitchell is lifted by a teammate after his first TD run against Orange Beach Thursday night

 Photo by Tommy Hicks

Williamson’s Julian McDonald made a play and his team made a statement Thursday night as the Lions collected a 42-0 victory over previously unbeaten Orange Beach on Williamson’s home field.

The Lions’ defense was stellar once again, shutting down an offense that enjoyed good success in its previous six games. McDonald picked off an Orange Beach pass and returned it 23 yards for a touchdown on the game’s first play from scrimmage. He would add another interception later.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In