Williamson head coach Antonio Coleman 

 Photo by Mike Kittrell

The Williamson Lions, coming off a 100-0 victory over Class 6A Murphy last week, moved up one spot to No. 2 in this week’s Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 5A prep football poll.

That puts the Lions one spot behind Region 1 opponent Vigor in the poll. The No. 1-ranked Wolves and Williamson share 5-0 overall records and 3-0 marks in Region 1 play. The two teams will meet each other Oct. 17 at Ladd-Peebles Stadium.

