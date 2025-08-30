Prep football

Williamson’s Todrick Withers, left, celebrates his TD with Braylin Nelson 

 Photo by Mike Kittrell

The Williamson Lions christened their new on-campus stadium Friday night in a big way, claiming a 42-0 victory over Wayne County, Miss. The win gave the team, ranked No. 5 in the latest Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 5A football poll, a 1-0 start to the season. The Lions were idle in Week 1.

There were plenty of stars for Williamson on the night. Offensively, quarterback Alvin Dinkins was 15 of 21 passing for 202 yards and two touchdowns. Todrick Withers had 11 carries for 106 yards and a touchdown and two receptions for 45 yards. John Austin, Jacob Massey and Jamarcus Lett had one touchdown each.

