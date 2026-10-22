Prep football

Williamson ended its regular season Thursday with a shut out of LeFlore

 Photo by Tommy Hicks

Williamson closed out its regular season Thursday night with a 30-0 victory over LeFlore in a Class 4A, Region 1 game at Ladd-Peebles Stadium. The win puts the Lions’ overall record at 7-1 and its region record at 5-1.

Now the Lions await the results of Friday’s games involving Vigor and Orange Beach — and possibly the results of an AHSAA tiebreaker — to see where they are seeded for the Class 4A state playoffs out of their region. Orange Beach is 4-1 in region play and visits Citronelle (3-2 in the region) Friday night, while Vigor, also 4-1, entertains Satsuma (1-4). If the three teams are tied at 5-1 in region play a tiebreaker will be employed to determine seedings.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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