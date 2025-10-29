Prep football
Photo by Tommy Hicks

Williamson and St. Michael continue to hold on to their respective No. 1 rankings heading into the final week of the regular season in the Alabama Sports Writers Association prep football poll.

Williamson is a unanimous choice as the top team in Class 5A, while St. Michael received all but one first-place vote in the Class 4A poll. The teams are among 10 from the Lagniappe coverage area to earn a top 10 ranking or receive votes in this week’s poll.

