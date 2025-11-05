Prep football
Photo by Tommy Hicks

Williamson and St. Michael held on to their top rankings in their respective classifications in the final Alabama Sports Writers Association (ASWA) prep football poll of the season that was released Wednesday.

Williamson is the No. 1 team in Class 5A and St. Michael is ranked No. 1 in Class 4A. The ASWA poll ends at the conclusion of the regular season. The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) and Alabama Independent School Association (AISA) playoffs begin this week.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

