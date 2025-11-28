Prep football

Williamson’s Ellis McGaskin creates a fumble against Elberta 

 Photo by Scott Donaldson

The usual pressure that’s in play when Williamson and Vigor meet on the football field will be ramped up tonight (Friday, Nov.28) when the teams meet at Ladd-Peebles Stadium. Pride isn’t the only thing at stake — there’s also an invitation to the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 5A state championship game next week in Birmingham for the winning team.

Tonight’s game will match Williamson, the top-ranked team in the final Alabama Sports Writers Association (ASWA) 5A poll, against Vigor, the No. 3-ranked team in the poll. When they met during the regular season — a game Williamson won 22-14 in overtime — Vigor was ranked No. 1 and Williamson was ranked No. 2. The winner of tonight’s game will play the winner of tonight's Moody-Scottsboro semifinal on Thursday, Dec. 4 at 7 p.m. at Protective Stadium in Birmingham for the 5A state championship.

