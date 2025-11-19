South Alabama basketball

South Alabama has started the season 6-0 for the first time in program history

South Alabama used a late-game scoring run to take the lead and made it stand for a 71-65 win at Jacksonville State Wednesday night. The victory pushed the Jaguars’ record to 6-0, marking the best start to a season in the program’s history.

The Gamecocks took control of the game early, taking a 16-point lead at 24-8. But South Alabama battled back to trim the deficit to 31-25 at halftime. Jacksonville State maintained the lead for most of the second half but a driving layup by Chaze Harris on a fastbreak tied the game at 48-48 with 10:11 to play. From there it was back and forth for the next five minutes.

