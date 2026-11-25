It has been quite the turnaround season for the Fairhope flag football team. The Pirates, in their first year participating in the AHSAA sport, won just one game. This season, with a different-looking roster and a year’s experience, the Pirates have only lost one game.
They pushed their season record to 14-1 last Tuesday night at Fairhope Municipal Stadium with a 13-6 victory over Vestavia Hills in a quarterfinal game of the AHSAA Class 6A playoffs.
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