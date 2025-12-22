South Alabama football

Former South Alabama defensive coordinator Will Windham

 Photo by Mike Kittrell

South Alabama defensive coordinator Will Windham has left the program to become defensive coordinator at Texas State. Windham, 40, spent the past five seasons on the Jaguars’ staff, the first three as the team’s linebackers coach and the final two as defensive coordinator.

He was fired by former Jags’ head coach Kane Wommack following the 2023 season and accepted a job with Arkansas State, but when Wommack left to become defensive coordinator at Alabama and offensive coordinator Major Applewhite was named the Jags’ head coach, Applewhite brought Windham back to the team as defensive coordinator.

