Prep football

The “Battle of Old Shell Road” is getting an encore this season. UMS-Wright produced a 35-0 victory at home over Houston Academy while St. Paul’s traveled to Montgomery Catholic and returned to Mobile with a 6-3 victory in first-round Private Class AA game of the AHSAA state football playoffs Friday night. That sets up a rematch of the two rivals next Friday at UMS in second-round play.

The teams met during the regular season with UMS claiming a 31-0 victory on the Saints’ home field. That win evened the all-time series between the two teams at 24-24. The Saints had won the previous three meetings against the Bulldogs, two of those in overtime.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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